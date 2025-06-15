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أحمد السعدني عن مباراة "الأهلي" و"إنتر ميامي": "ماتش يشل"

12:50 م الأحد 15 يونيو 2025

أحمد السعدني

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كتبت- سهيلة أسامة:

علّق الفنان أحمد السعدني على مباراة الأهلي وإنتر ميامي، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر السعدني صورة من داخل ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "ماتش يشل".

انتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الأهلي مباراته الثانية أمام فريق بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، فيما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو.

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كتبت- سهيلة أسامة:

علّق الفنان أحمد السعدني على مباراة الأهلي وإنتر ميامي، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر السعدني صورة من داخل ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "ماتش يشل".

انتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الأهلي مباراته الثانية أمام فريق بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، فيما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو.

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أحمد السعدني مباراة الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025
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