روتانا تروّج لأغنية حميد الشاعري الجديدة "ده بجد" (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

روّجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لأحدث الأعمال الغنائية للفنان حميد الشاعري، والتي جاءت بعنوان "ده بجد".

ونشرت الصفحة الرسمية لروتانا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" برومو الأغنية، وعلّقت: "جديد الفنان حميد الشاعري، ده بجد".

وظهر حميد الشاعري مؤخرًا مع الفنان تامر حسني في حفل Jukebox، وقدّم مجموعة من أشهر أغانيه التي قدمها خلال فترة التسعينيات، وسط تفاعل جماهيري كبير.

ويعيش حميد الشاعري حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ يواصل تسجيل عدد من الأغاني الجديدة، وطرح مؤخرًا أغنية بعنوان "من دخلتك علينا"، كما انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية ضمن أحد الأعمال السينمائية، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها قريبًا.

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