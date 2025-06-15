ماذا قالت إيمي سمير غانم عن أغنية "الحب وبس" لـ فضل شاكر

كتبت- سهيلة أسامة:

أبدت الفنانة إيمي سمير غانم إعجابها بأغنية "الحب وبس" للفنان فضل شاكر، والتي طُرحت أمس السبت عبر موقع "يوتيوب".

ونشرت إيمي مقطع فيديو من الأغنية عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "طيب وبعدين في الجمال ده يا فنان".

يُذكر أن أغنية "الحب وبس" من كلمات وألحان جمانة جمال، توزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمود رمزي.

جدير بالذكر أن إيمي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عقبال عندكوا"، من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وبطولة: حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، وريهام الشنواني.

اقرأ أيضًا:

وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

مي عمر توجه رسالة خاصة لـ شام الذهبي ابنة أصالة.. ماذا قالت؟

"العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رامي صبري يعتذر لـ منة القيعي عن عدم حضور حفل زفافها.. ويوجه لها رسالة