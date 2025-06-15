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بالصور| نجوم سافروا لدعم الأهلي وحضور مباراته مع إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

12:17 م الأحد 15 يونيو 2025
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  • عرض 8 صورة
    خالد عليش
  • عرض 8 صورة
    محمد فراج وزوجته بسنت شوقي
  • عرض 8 صورة
    خالد عليش 1
  • عرض 8 صورة
    محمد فراج
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن يحضرون ماتش الأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمد فراج وزوجته
  • عرض 8 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
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كتبت- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مؤازرة النادي الأهلي خلال مباراته أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أُقيمت على ستاد "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجد في المباراة: الفنان خالد سليم، والفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، والفنان محمد كيلاني، والفنان خالد عليش، والفنان عمرو وهبة، الذين شاركوا متابعيهم صورًا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين دعمهم للنادي الأهلي.

انتهت مباراة الاهلي وإنتر ميامي الأمريكي، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية مع إنتر ميامي الأمريكي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

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إنتر ميامي كأس العالم للأندية النادي الأهلي محمد فراج بسنت شوقي خالد عليش
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