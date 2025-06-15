محمد الشرنوبي ينعى نجل عمه الموسيقار صلاح الشرنوبي

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان محمد الشرنوبي، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع انستجرام، المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن عمه ونجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، والذي وافته المنية صباح اليوم، 15 يونيو 2025.

وكتب الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي، وحبيبي، وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي. وتُقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم بالقاهرة".

من جانبه، أعلن رامي الشرنوبي، شقيق الراحل، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير، حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف: "صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم. نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان".

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