بحضور أصالة.. شام الذهبي تنشر صورًا جديدة من افتتاح عيادتها في قطر

كتبت- نوران أسامة:

شاركت شام الذهبي جمهورها مجموعة صور جديدة من حفل افتتاح فرع عيادتها الثانية في دولة قطر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت شام: "اليوم فتحنا أبوابًا ليس فقط لعيادة، ولكن للمستقبل، أتمنى أن تدخلوه بفخر".

وأضافت: "هذا لكِ يا ابنتي، عسى أن تدركي دائمًا أن القوة رقيقة، والجمال غاية، وأنكِ تحملين كليهما باسمكِ".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي، أبرزهم: النجمة أصالة والدة شام، الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وابنتهما الفنانة ليلى زاهر، والفنانة مي عمر، والإعلامية رضوى الشربيني، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

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