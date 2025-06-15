جمعية المؤلفين والملحنين تنعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

كتبت- نوران أسامة:

نعت جمعية المؤلفين والملحنين، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وجاء في نعيها الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي للجمعية على موقع "فيسبوك": "يتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرة الملحن الكبير صلاح الشرنوبي في وفاة نجله محمد صلاح الشرنوبي، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله بواسع رحمته".

من جانبه، أعلن رامي الشرنوبي، شقيق الراحل، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير، حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف: "صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 يونيو 2025، بعد صلاة الظهر، بمسجد عمر مكرم. نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان".

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