رضا البحراوي يعلن إلغاء حفلاته بالساحل بسبب سوء الأحوال الجوية

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي إلغاء حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في الساحل الشمالي، يومي الجمعة والسبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتب "البحراوي" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "الحمد لله تم إلغاء حفلات الساحل الجمعة والسبت لسوء الأحوال الجوية والشبورة.. الحمد لله".

يُذكر أن رضا البحراوي طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "المقص"، بالتعاون مع النجم تامر حسني، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر القناة الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع عمرو الخضري.

جدير بالذكر أن شهر مايو شهد إعلان الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة، أن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته التى انعقدت بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش رضا البحراوي، بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثرت على فرقته الموسيقية.

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