وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

كتب_مصطفى حمزة:

أعلن رامي الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن وفاة شقيقه الأكبر المهندس "محمد"، صباح اليوم الأحد.

وكشف رامي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اخويا الكبير حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف:" صلاة الجنازة، اليوم الأحد 15/6/2025بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان ".

الموسيقار صلاح الشرنوبي، لديه ٤ ابناء، وهم عمر، و محمد، و زياد، ورامي.