إعلان

وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

10:07 ص الأحد 15 يونيو 2025

الموسيقار صلاح الشرنوبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب_مصطفى حمزة:

أعلن رامي الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن وفاة شقيقه الأكبر المهندس "محمد"، صباح اليوم الأحد.

وكشف رامي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اخويا الكبير حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

وأضاف:" صلاة الجنازة، اليوم الأحد 15/6/2025بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، نحتسبه عند الله من الصالحين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان ".

الموسيقار صلاح الشرنوبي، لديه ٤ ابناء، وهم عمر، و محمد، و زياد، ورامي.

عزاء ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي

الموسيقار صلاح الشرنوبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية