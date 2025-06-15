مي عمر توجه رسالة خاصة لـ شام الذهبي ابنة أصالة.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس"

وجهت الفنانة مي عمر رسالة تهنئة لـ شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري، بعد افتتاح عيادتها الثانية في دولة قطر.

ونشرت مي ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك والرزق والخير لكي شامتي.. مبروك حبيبتي شام".

وقد حضر حفل افتتاح شام الذهبي عيادتها الجديدة، عدد كبير من فنانين مصر والوطن العربي، من بينهم الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وابنتهما الفنانة ليلى زاهر، والفنانة مي عمر، والإعلامية رضوى الشربيني، وغيرهم.





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