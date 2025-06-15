إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان قصير على البحر.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين عبدالعزيز

ظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

مي عمر

الفنانة مي عمر، ظهرت بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هوس".

نسرين أمين

استعرضت الفنانة نسرين أمين، فستانها الجديد، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

يارا السكري

ظهرت الممثلة الشابة يارا السكري، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ارتدت خلالها "هوت شورت".

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مش حب كده لأ.. دي سذاجة".

نيللي مقدسي

شاركت الفنانة نيللي مقدسي، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في عالم مليء بالاتجاهات، أظل كلاسيكيًا".

ميرنا جميل

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء مباركة".

ميرنا نورالدين

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها أمام البحر.