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رامي صبري يعتذر لـ منة القيعي عن عدم حضور حفل زفافها.. ويوجه لها رسالة

01:00 ص الأحد 15 يونيو 2025

رامي صبري

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كتب - معتز عباس:

حرص المطرب رامي صبري على تهنئة الشاعرة منة القيعي بمناسبة زفافها على الفنان يوسف حشيش.

ونشر رامي صبري ستوري يعتذر فيها عن حضوره حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ألف مبروك يا منة يا قمر وربنا يوفقك في حياتك انت وعريسك الجميل واعذريني على عدم وجودي".

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي، أول أمس الخميس بحفل زفافها على الممثل الشاب يوسف حشيش بحضور عدد من الفنانين.
وشهد حفل زفاف منة القيعي حضور شخصيات فنية ورياضية وعامة.
وحضر من نجوم الوسط الفني حفل زفاف منة عدلي القيعي، كل من ياسمين عبدالعزيز ، منة شلبي، أشرف زكي، حسن الرداد ، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، المطربة بوسي، مي كساب، وغيرهم.
وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024.

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