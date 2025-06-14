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وفاة شقيق المطربة لطيفة

10:36 م السبت 14 يونيو 2025

الفنانة لطيفة

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كتب - معتز عباس:

أعلنت المطربة التونسية لطيفة منذ قليل، وفاة شقيقها نور الدين.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالي لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالي يا ملاك في صفة انسان، الله يرحمك يا روحي يا غالي ويغفرلك فى جنة النعيم باذن الله".

وتلقت لطيفة التعازي من نجوم الفن، أبرزهم، كريم فهمي، مي فاروق، أحمد الشامي، مينا عطالله، دنيا عبدالعزيز، شيكو، درة، إيمان العاصي، وغيرهم.

لم تكشف لطيفة حتى الآن عن موعد أو مكان الجنازة ومراسم العزاء شقيقها نور الدين.

يذكر أنه في أغسطس 2022 أعلنت لطيفة وفاة شقيقها الأكبر حسن.


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