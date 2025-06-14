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أحدث جلسة تصوير لـ جيسيكا حسام الدين.. والجمهور يغازلها

09:19 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جيسيكا حسام الدين
  • عرض 4 صورة
    جيسيكا حسام الدين
  • عرض 4 صورة
    جيسيكا حسام الدين
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بالتزامن مع أجواء فصل الربيع.

ونشرت جيسيكا صورًا لها بملابس ربيعية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أشعر بالامتنان بشكل لا يصدق لكل نفس وكل لحظة وكل مغامرة تقدمها الحياة الحمد لله".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "كيوت اوي"، "تعريف الجمال جيسيكا"، "صورة منورة"، "قمر بجد" زي السكر"، "ايه الجمال ده"، تحفة أوي حلاوتك".

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