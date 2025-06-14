مايان السيد تنشر صورًا من حفل زفاف شقيقتها وتعلق: "أختي أحلى عروسة"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا وفيديوهات جديدة من حفل زفاف شقيقتها.

ونشرت مايان مجموعة صور مع عائلتها في حفل زفاف شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أختي أحلى عروسة".

واحتفلت الفنانة مايان السيد، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف شقيقتها بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن، مايان السيد شاركت مؤخرا في فيلم نجوم الساحل، بطولة الفنان أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباعي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

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