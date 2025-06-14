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مايان السيد تنشر صورًا من حفل زفاف شقيقتها وتعلق: "أختي أحلى عروسة"

08:54 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف شقيقة مايان السيد
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد وشقيقاتها
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد وشقيقاتها
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد وشقيقتها من حفل الزفاف
  • عرض 10 صورة
    شقيقة مايان السيد
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد وشقيقتها ووالدها
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد وشقيقتها ووالدها
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد وشقيقتها من حفل الزفاف
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا وفيديوهات جديدة من حفل زفاف شقيقتها.

ونشرت مايان مجموعة صور مع عائلتها في حفل زفاف شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أختي أحلى عروسة".

واحتفلت الفنانة مايان السيد، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف شقيقتها بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن، مايان السيد شاركت مؤخرا في فيلم نجوم الساحل، بطولة الفنان أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباعي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

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مايان السيد شقيقة مايان السيد زفاف شقيقة مايان السيد
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