كتب - معتز عباس

وجه الفنان شريف رمزي التهنئة للفنان كريم محمود عبدالعزيز الذي يحتفل بعيد ميلاده.

ونشر شريف صورة تجمعه مع كريم محمودعبدالعزيز، في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغاليين".

ويقدم كريم محمود عبدالعزيز بطولة مسلسل"مملكة الحرير"، الذي يدور في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض، ويقدم تجربة درامية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة.

مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.





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