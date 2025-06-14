"إيه اليوم الحلو ده؟".. ماذا قال يوسف حشيش بعد زفافه على منة القيعي؟

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان يوسف حشيش على حفل زفافه من الشاعرة منة عدلي القيعي، الذي أقيم الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن.

وشارك يوسف متابعيه على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو ، للقطات من حفل الزفاف، وعلق: "ايه اليوم الحلو ده، وايه الناس الحلوة دي بجد، نحن محظوظون حقا".

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي، أول أمس الخميس بحفل زفافها على الممثل الشاب يوسف حشيش بحضور عدد من الفنانين.

وشهد حفل زفاف منة القيعي حضور شخصيات فنية ورياضية وعامة.

وحضر من نجوم الوسط الفني حفل زفاف منة عدلي القيعي، كل من ياسمين عبدالعزيز ، منة شلبي، أشرف زكي، حسن الرداد ، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، المطربة بوسي، مي كساب، وغيرهم.

وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024.

اقرأ أيضا..

رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل حلم بالمنام لـ سميحة أيوب.. ماذا قالت؟

أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين عبدالعزيز.. ورضوى الشربيني تعلق (صور)