كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على تهنئة شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده.

ونشر الفنان صورة تجمعه بشقيقه كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ابني البكري وأخويا وصاحبي والرجولة والجدعنة و القلب اللي زى الفل"

وأضاف: "كل سنة وأنت طيب وناجح و سعيد ومكسر الدنيا و عقبال 100 مليون سنة سنة وأنت في أحسن صحة وأحسن حال يا حبيبي".

وأتم: "(اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)".

يذكر أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، طرح البرومو الرسمي لمسلسل "مملكة الحرير" استعدادا لعرضه قريبا.

مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

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