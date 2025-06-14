بالفيديو.. تامر حسني يوجه رسالة للجمهور بعد تعرض ابنه آدم لوعكة صحية

كتب - معتز عباس:

حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة شكر للجمهور على السوشيال ميديا، وكل من دعا لابنه آدم بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وخلال حفل بالكويت، قال تامر حسني في فيديو نشر عبر برنامج "ET بالعربي" على موقع انستجرام: " انتوا هتقووني عشان أعرف أغني، أنتم عارفين الظروف، وبشكر كل حد فيكم وكل حد دعا لابني ربنا يحفظكم ويديلكم مثلها وأضعافها".

وأضاف: "أنا هبدأ معاكم الحلفة وأنا عارف أنكم مالكمش ذنب في اي حاجة بس هنبدأ واحدة واحدة ".

يذكر أن آدم نجل الفنان تامر حسني تعرض لوعكة صحية مفاجاة الأيام الماضية، وخضع لعملية جراحية نتيجة انفجار الزائدة.

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