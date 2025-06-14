كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، تفاصيل حلم بمنامها يخص الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب.

ونشرت رانيا، صور تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلمت بمدام سميحة أيوب النهاردة إن شاء الله في أحسن مكان الله يرحمها".

وأضافت: "المسرحية دي اسمها قريب وغريب وهي فعلا كان مش من أهلي وغريبة عني لكن كانت قريبة لقلبي.. أم روحية حنونة وداعمة رحمها الله وأسكنها جنات النعيم".

يذكر أن، الفنانة سميحة أيوب رحلت عن عالمنا، يوم 3 يونيو 2025، عن عمر ناهز 93 عاما.