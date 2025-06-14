بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها ارتدت خلاله فستان جريء.



ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء مباركة".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ملكة جمال الفن، جميلة فى كل أحوالك، المتألقة، حلوة ما شاء الله".



وغابت ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025.



وكانت آخر أعمالها التليفزيونية في رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.





