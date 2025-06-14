بالصور| شيري عادل وأحمد حلمي يحضران مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة شيري عادل جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من حضورها مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، المقام في دولة المغرب.

وجمعتها بعض الصور بالنجم أحمد حلمي، وعلقت "شكراً لمهرجان الدار البيضاء للسينما العربية على شرف انضمامي إلى لجنة التحكيم. المغرب لا يزال مصدر إلهام لي، فهو بلدٌ أُعجب به حقاً وأُحب العودة إليه".

جدير بالذكر أن شيري عادل عُرض لها في 2024 مسلسل "الوصفة السحرية"، تأليف هاني سرحان، إخراج خيري سالم، بطولة عمر الشناوي، هيدي كرم، إسلام جمال، بسمة داود، كارولين عزمي، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، عماد رشاد.

كما عُرض لها في نفس العام فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، إخراج أحمد يسري.