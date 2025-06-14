أسما شريف منير توجه رسالة لكل شخص سبها وتنمر عليها

القاهرة- مصراوي:

وجهت أسما شريف منير، رسالة للأشخاص الذين قاموا بسبها وتنمروا عليها وأساءوا الظن بها، حسب تعبيرها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كما أعادت نشر رسائل وصلتها من عدد من السيدات اللائي أكدن على أنها تمثلهن، ومنحتهن الأمل في أن المرأة من حقها أن تختار سلامها النفسي.

وكتبت أسما "لكل شخص شتمني، تنمر عليا، أو أساء الظن بيا: أنا مش بزعل، ومش باخدها على قلبي، مش لأني ما بحسش، لكن لأني تعلمت إن القلوب اللي فيها نور، بتعفو، وبتعدي، لأن ربنا قال (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)، أنا اخترت أبقى من الناس اللي ربنا يحبها، مش هرد إساءة بإساءة، ولا كلمة بكلمة".

وتابعت "ربنا أمرنا نكون أرقى، حتى قدام الظلم (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن).. اللي بيني وبين ربنا عمره ما كان محتاج شهادة من بشر، واللي بيظن السوء، ربنا قال عنه (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن، إن بعض الظن إثم)، أنا مسامحة من قلبي، مش ضعف لكن قوة إني ما أخليش الحقد والزعل يسكن في صدري، وسايبة كل حاجة لربنا، لأنه قال: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)".

وأضافت أسما "أنا عندي رسالة أمل، وبدعي من قلبي إن ربنا يكرم كل ست، ويشجعها تتجوز وتبدأ من جديد من غير ما تخاف من المجتمع، ولا من نظرات الناس اللي كده كده الناس بتصطاد الأخطاء، ربنا يعفينا منهم، ولا من الكلام اللي بيقول: مريضة، مستفزة، بجحة، وكلام كتير مالوش لازمة، كله اتبدل بحسنات، ربنا هو اللي بيختار ويعوض… مش الناس".

جدير بالذكر أن أسما شريف منير أعلنت قبل أيام عن زواجها، وشاركت صورًا من حفل عقد قرانها، الذي شهد حضور والدها النجم شريف منير، وأسرتها وأسرة العريس وعدد من الأصدقاء المقربين.