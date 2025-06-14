يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. والجمهور: ملكة جمال

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وانهالت التعليقات على الصور، ومن بينها: "أجمل واحدة، ملكة جمال، ملكة جمال العالم ربنا يسعدك يا رب يا ملكة، الجميلة قلبا وقالبا، قمر أوي، الجميلة بزيادة نجمة متألقة دائما".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.