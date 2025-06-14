كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب تامر عاشور مساء أمس الجمعة 13 يونيو، حفلا غنائيا كبيرا في الكويت، وظهر ممسكا بـ"عكاز" يساعده على السير، بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته بالرباط الصليبي.

ونشر برنامج Et بالعربي فيديو من الحفل وكواليسه، والذي يعد الأول لـ تامر بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي، مصحوبا بالتعليق التالي "بالعكاز تامر عاشور يحيي حفله بالكويت في مهرجان ليلة عمر في أول حفل بعد عملية الرباط الصليبي".

وكان النجم تامر عاشور تعرض مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، واعتذر عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة ما عدا حفل الكويت، وحفله يوم 24 يونيو ضمن فعاليات مهرجان موازين.