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تشييع جنازة المخرج سعيد عزام بالغربية

01:14 م السبت 14 يونيو 2025

المخرج سعيد عزام

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كتب- هاني صابر:


رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المخرج المسرحي سعيد عزام بعد صراع مع المرض.


وتشيع جنازة المخرج الراحل، اليوم، بمسقط رأسه بمحافظة الغربية.


ونعاه عدد من أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حيث كتب أحدهم: "توفى الى رحمة الله تعالي الأخ والصديق والزميل العزيز الغالي سعيد عزام بعد صراع مع المرض والجنازة اليوم والدفن بمقابر الأسرة بمحافظة الغربية، اللهم أغفر له وسامحه وثبته عند السؤال نسألكم الدعاء".


كما نعاه آخر، قائلا: "لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، المخرج المسرحي سعيد عزام في ذمة الله".


وكان سعيد عزام، قد تم احتجازه في العناية المركزة، استدعى نقل أكثر من 80 كيس دم لإنقاذه.


ونعاه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المخرج المسرحي سعيد عزام، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان.


يذكر أن، المخرج سعيد عزام عمل في مجال الإخراج ومدير عام بالبيت الفني للمسرح و مسرح السلام‏.

المخرج سعيد عزام الغربية سعيد عزام
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