كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة مايان السيد، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف شقيقتها بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

وظهرت مايان، بمقاطع فيديو من حفل الزفاف نشرتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وهى تنهار من البكاء عقب رؤية شقيقتها على المسرح لتذهب إليها وتحتضنها.

فيما ظهرت بفيديو آخر ترقص بشكل هستيري مع شقيقتها على المسرح على أنغام أغنية "بحبك يا صاحبي" للمطرب أحمد سعد.

يذكر أن، مايان السيد شاركت مؤخرا في فيلم نجوم الساحل، بطولة الفنان أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباعي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.