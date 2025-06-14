بوسي توجه رسالة لـ منة القيعي بعد حفل زفافها.. ماذا قالت؟ (صور)

كتب- هاني صابر:



وجهت المطربة بوسي، رسالة للشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي عقب احتفالها بحفل زفافها على الممثل الشاب يوسف حشيش.



ونشرت بوسي، صورا خلال حضورها حفل زفافهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا روح قلبي يا أحلى عروسة في الدنيا ربنا يسعد قلبك ويهنيكي انتي ويوسف وربنا يخليكوا لبعض".



وكان حفل زفاف منة القيعي شهد حضور شخصيات فنية ورياضية وعامة.



وحضر من نجوم الوسط الفني حفل زفاف منة عدلي القيعي، كل من ياسمين عبدالعزيز ، منة شلبي، شيماء سيف وزوجها، أشرف زكي، حسن الرداد ، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، المطربة بوسي، مي كساب، وغيرهم.



وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024.



يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.