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10 صور لـ إيمان العاصي أحدها أمام البحر..والجمهور يغازلها

11:48 ص السبت 14 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، عدد من الصور المختلفة لها.

ونشرت إيمان، الصور التي ظهرت في أحدها مع ابنتها ريتاج، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الحلوة، العسولة، قمر إيمان، أحلى وردة، أحلى واحدة، إيه القمر ده".

يذكر أن، آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

إيمان العاصي إنستجرام ريتاج ابنة إيمان العاصي ابنة إيمان العاصي
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