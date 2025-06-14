أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين عبدالعزيز.. ورضوى الشربيني تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خضعت النجمة ياسمين عبدالعزيز، لجلسة تصوير أنيقة، استعرضت فيها فستانها الذي حضرت به حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والممثل الشاب يوسف حشيش.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الإعلامية رضوى الشربيني مع إطلالتها، وعلقت "أختي القمر". فيما كتبت المطربة بوسي"أوبا على القمر والجمال".

وكتبت شيماء سيف"قمر العالم".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأحمر على الغزال بيعمل زلزال، إيه الشياكة دي، مفيش حد يلبس بعدك أحمر، عسل أوي، الحلوة، أحلى ياسمين، يا نهار أبيض على الحلاوة".



يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.