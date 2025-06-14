بالصور..وزير الثقافة يشهد عرض "سجن النسا" ختام عروضه بمسرح السلام

كتب- هاني صابر:



شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي "سجن النسا" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وذلك على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، حيث كانت الليلة هي الليلة الأخيرة للعرض لهذا الموسم.



وأعرب وزير الثقافة، عن إعجابه بعرض "سجن النسا"، مشيدًا بالأداء الراقي لفريق العمل، وما يطرحه العرض من قضايا إنسانية واجتماعية تمس الواقع المصري، مؤكدًا على أهمية تقديم هذا النوع من العروض الجادة التي تُثري الساحة المسرحية وتلامس وجدان الجمهور.



عرض "سجن النسا" مأخوذ عن نص الكاتبة الراحلة فتحية العسال، ويشارك في بطولته هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، وإخراج يوسف مراد منير.