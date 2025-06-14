بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت مي عمر، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هوس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي، ملكة جمال الكون، عسل، أحلى واحدة، يا صباح الحلاوة".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.