ملك قورة على البحر ومنة فضالي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا فريد شوقي

ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي بصحبة الفنان أحمد بدير والفنان محمد الصاوي بفرنسا، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أنا كل ما أشوف الصورة دي أضحك على بصة أستاذ أحمد بدير ليا، لسان حاله بيقول هي الست دي مالها، كنت فاكرها عاقلة".

ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة، صورة لها وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العراق".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أما تقابل هانم من هوانم لبنان النجمة اللي بعشقها تقلا شمعون".

يارا السكري

ظهرت الممثلة الشابة يارا السكري، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نبيل عيسى

ظهر الفنان نبيل عيسى، وسط البحر خلال استمتاعه بالصيف، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور له.