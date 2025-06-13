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وفاة المخرج المسرحي سعيد عزام بعد صراع طويل مع المرض

11:09 م الجمعة 13 يونيو 2025

المخرج سعيد عزام

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رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، المخرج المسرحي سعيد عزام بعد صراع مع المرض، استمر لما يقرب من 5 سنوات.
ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المخرج المسرحي "داعيا الله أن يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان".
وعمل المخرج سعيد عزام في مجال الإخراج ومدير عام بالبيت الفني للمسرح و مسرح السلام‏.
وحرص عدد كبير من الأصدقاء المقربين للمخرج الراحل على نعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

سعيد عزام وفاة سعيد عزام
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