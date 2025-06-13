أنغام تحيي حفلها الثاني اليوم وتوجه رسالة لجمهورها :" ليلة لا تُنسى"

تحيي النجمة أنغام، حفلها الثاني في المملكة العربية السعودية، اليوم بمدينة الخبر، بعدما أحيت الحفل الأول يوم الأربعاء 11 يونيو، بمدينة الرياض، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

رسالة وجهتها لجمهورها قائلة: ونشرت المطربة الكبيرة عبر حسابها الخاص على انستجرام



شكرًا أهل الرياض على ليلة لا تنسى، انتظرونا الليلة في حفلة الخبر، تقدروا تتابعوا الحفل لايف الساعة ١٠ مساءً على القنوات الناقلة : روتانا موسيقى و خليجية و كلاسيك و ف م روتانا".

وحققت الفنانة أنغام نجاحا كبيرا وردود أفعال واسعة بعد طرح ألبومها "تيجي نسيب"، الذي طرحته على جميع المنصات الموسيقية.