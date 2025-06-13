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"خرج من العناية المركزة".. تامر حسني يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

08:20 م الجمعة 13 يونيو 2025

تامر حسني يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

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وجه الفنان تامر حسني الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله "آدم"، بعد خضوعه لعملية جراحية نتيجة انفجار الزائدة.
وكتب تامر عبر حسابه على انستجرام:"لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية، وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأضاف :"دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم"
ويُعرض حاليا للنجم تامر حسني فيلم بعنوان"ريستارت" ويشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد ثروت بجانب عدد من ضيوف الشرف.

تامر حسني نجل تامر حسني بسمة بوسيل
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