"حساسية شديدة في الدم".. ملك زاهر تكشف سبب أزمتها الصحية

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، جمهورها تطورات حالتها الصحية، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مرت بها.

وكتبت ملك، عبر ستوري انستجرام: "أنا واللِه ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري".

واستكملت: عندي يقين في ربنا أنه هايقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بس من خضتي كتبت مع أن ديه مش طبيعتي إني أشارك الحاجات السلبية عموما أنا بس مش عارفة أقول إيه ولا إيه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي واللهِ كله كان بيوصلني، وأنا أسفة لو مردتش على حد وبشكر كل زمايلي وأساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة وكل صحابي وعيلتي اللي كانوا جمبي.

وكشفت ملك أحمد زاهر : أنا الحمد لله بقيت أحسن من الأول وبطلت أروح المستشفى الحمد لله بحمد ربنا إنها جت على قد كده حتى لو الأيام اللي فاتت كانت صعبة واللي عندي ده حاجة مخيفة شوية، وخضتنا بس برضو أنا كويسة والحمد لله إنها جت على قد كده أكيد ربنا حماني من حاجة أكبر، وأهم حاجة إن عرف السبب بَطل العجب، والحمد لله إننا عرفنا، هي حساسية شديدة فالدم الموضوع critical.

واختتمت: "بس أنا مطمنة أنا بخف وبتحسن كل يوم الحمد لله والشكر الله ومافيش حاجة خطيرة بإذن الله وأنا أسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكانش الغرض أبدا والله، شكرا من كل قلبي "على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليا بشكركم من قلبي

