إلهام شاهين:" إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب يعوق عودتي لمصر"

طمأنت النجمة إلهام شاهين جمهورها بعد تردد شائعات حول احتجازها في العراق.

وأوضحت:" الحمد لله أنا والإعلامية هالة سرحان بخير ولا يوجد شيء يخص الاحتجاز.

واستكملت:"الحقيقة هي أننا حاليا بالعراق بعد حضورنا مهرجان هناك فوجئنا بإغلاق المجال الجوي وتعطلت رحلات الطيران بسبب حرب إسرائيل وإيران"

وكانت نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور من أثناء تواجدها بالعراق في حفل المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن سعادتها وفخرها بالانضمام للحفل.



وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "حفل المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، تحية لكل إمرأة مؤثره في مجتمعها، إعلامية أو صحفية أو فنانة أو دبلوماسية أو سياسيه، تشرفت بلقائهن جميعا فى حفل رائع بحضور السادة و السيدات الوزراء و السفراء، و شرفنا بالحضور معالى سفير مصر بالعراق أحمد سمير".