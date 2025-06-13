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والدة ملك زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية:"ربنا حماها"

06:38 م الجمعة 13 يونيو 2025

هدى زاهر

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كشفت هدى زاهر، تطورات حالة ابنتها الفنانة الشابة ملك زاهر، بعد تعرضها لوعكة صحية منذ عدة أيام.

وكتبت هدى زاهر عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام: "ملك خرجت ولله الحمد والشكر من يومين وفي انتظار تقارير الأطباء عن الحالة بالضبط هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم".

وتابعت: "ان شاء الله التحاليل الأخيرة تعرفنا إيه السبب اللي عمل فيها كده وأنا متفائلة بالله جدا وعارفة أن رب الخير لا يأتي الا بالخير الحياة بتستمر والشغل والالتزامات بتستمر رغم كل الظروف".

واستكملت:" ربنا حماها من حاجات كتير،الف حمدالله على سلامتك ياروح قلب أمك وأبوكي واخواتك".

واختتمت: "عقبال يارب ما نتطمن على آدم أبن تامر حسني وبسمة ونفرح كلنا وفرحتنا تكبر".

وكشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن تعرضها لوعكة صحية أدت لدخولها المستشفى وتلقيها العلاج.

والدة ملك زاهر

دى زاهر والدة ملك زاهر ملك زاهر هدى زاهر على إنستجرام تطورات الحالة الصحية لملك زاهر ملك زاهر تتعرض لوعكة صحية
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