مايان السيد تستعرض فستانها.. والجمهور: "إيه الحلاوة دي" (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا جلسة تصوير استعرضت فيها فستانها.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، عسل، قمر، مدهش، إيه الحلاوة دي، حلوة يا مايان".

يذكر أن، مايان السيد شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

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