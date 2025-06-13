إلهام شاهين وهالة سرحان تستغيثان بعد إغلاق المجال الجوي بالعراق

كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، استغاثة للسلطات بعد إغلاق المجال الجوي أمام عودتهما، وذلك خلال تواجدهما في العراق.

وقالت إلهام، إنها كانت في طريقها إلى مطار بغداد بصحبة الإعلامية هالة سرحان، وفوجئت بإغلاق المجال الجوي بسبب حرب إيران وإسرائيل، ولم يستطيعان العودة.

وتواجدت إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق لحضور فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعه عشر.

يذكر أن، إلهام شاهين خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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