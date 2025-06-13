ياسمين عبدالعزيز ترد على تصريحات كريم عبدالعزيز..هل يجمعهما مسلسل؟

كتب- هاني صابر:

ردت النجمة ياسمين عبدالعزيز، على التصريحات الأخيرة للنجم كريم عبدالعزيز والتي تحدث فيها عنها بأحد اللقاءات التليفزيونية.

ووجه المذيع سؤالا لكريم عبدالعزيز حول إمكانية وجود عمل فني يجمعه مع ياسمين عبدالعزيز قريبا، ليرد النجم، قائلا: "أتمنى.. ياسمين دي أختي وصاحبتي وبينا عشرة سنين، وياسمين دي هتولع في الدنيا، وأتمنى إننا نعمل مسلسل أو حاجة".

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، الفيديو الذي تحدث فيه كريم عبدالعزيز، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أخويا وحبيبي وعشرة السنين.. يا ريت يا كيمو".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.

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