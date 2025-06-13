أحمد زاهر: "اتحرمت من أبويا وبناتي أهم حاجة في حياتي" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان أحمد زاهر، عن والده وعلاقته بابنتيه ملك وليلى زاهر، بالإضافة إلى مسلسل"سيد الناس" الذي شارك ببطولته في دراما رمضان 2025.

وقال زاهر، ببرنامج " et بالعربي": "أنا ما عشتش مع أبويا واتحرمت منه، وعشت مع أمي فقط، وبناتي دول أهم حاجة في حياتي، وملك وليلى مش بعتبرهم بناتي لا .. دول صحابي".

وتابع: "من أول مسلسل سيد الناس وعمرو سعد والعمل تريند على كل المنصات، وأكيد الحاجات دي مبتدفعش، عشان اللي بيدفع هو الشتيمة للأسف الشديد".

وأضاف: "واللي بينتقدوا النجاح دول ناس حقودة، وعايزة تدمر أي حاجة ناجحة، ومش عارف أوصفهم بإيه بس أنا مستاء أوي منهم".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، وإخراج محمد سامي.

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