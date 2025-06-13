رانيا فريد شوقي تنشر فيديو كوميدي مع محمد الصاوي بفرنسا..والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، مقطع فيديو كوميدي يجمعها مع الفنان محمد الصاوي خلال تواجدهما بفرنسا.

ونشرت رانيا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يا فنان، احنا نسينا الفرنسيون لغتهم، المصري وجباروته".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بالكيسة السودة دي، انجليزي ده يا مرسي؟، وينك يا فنان لك وحشة، احنا أكيد لينا تأثير، برج إيفل مبسوط منكم، فيديو جميل للأستاذ محمد الصاوي الجميل ربنا يديله الصحة وطولة العمر، ما شاء الله رحلة سعيدة، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

اقرأ أيضا:

بـ"فستان أحمر جريء"..ياسمين عبدالعزيز ترقص بحفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)

بعد انفصالها عن خطيبها البريطاني.. هل ارتبطت نور عمرو دياب بمدرب رقص؟