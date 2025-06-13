كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة شيماء سيف، على حضور حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والممثل الشاب يوسف حشيش، وذلك بصحبة زوجها محمد كارتر بعد شائعات انفصالهما للمرة الثانية خلال الفترة الماضية.

ويعد هذا الظهور هو الأول لـ شيماء سيف ومحمد كارتر بعد شائعات انفصالهما.

ونشرت شيماء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من فرح الحلوين ربنا يسعدهم يا رب أحلى يوسف ومنة".

وشهد حفل زفاف منة القيعي حضور شخصيات فنية ورياضية وعامة.

وحضر من نجوم الوسط الفني حفل زفاف منة عدلي القيعي، كل من ياسمين عبدالعزيز ، منة شلبي، شيماء سيف وزوجها، أشرف زكي، حسن الرداد ، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، المطربة بوسي، مي كساب، وغيرهم.

وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024.

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

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