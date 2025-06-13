لماذا قالت فيفي عبده لجمهورها "لو رايح الساحل خد زجاجة خل"؟

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة فيفي عبده، نصيحة لجمهورها قبل ذهابهم إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازة المصيف، باصطحاب زجاجة خل معهم.

وقالت فيفي، ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "فيه هناك قنديل البحر، ولسعته يا خرابي، واللي يلسعوا قنديل البحر لازم يكون معاه خل، ومتمشوش من غير زجاجة خل، وحط الخل في جيبك مكان ما تمشي، عشان لسعته وحشة جدا".

وتابعت: "لما بتحط الخل على اللسعة بيهديها ومتحسش بيها، ومتستناش لما تطلع من البحر عشان تحط الخل".

وأضافت: "مرة لسعني في ضهري ومكنتش واخدة معايا خل، ودي غلطة كانت مني، وبقولكم أهو خدوا معاكم خل وخذنوا خل بقا".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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