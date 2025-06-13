إعلان

25 صورة لنجوم الفن من حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

12:43 م الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد سعد بزفاف منة القيعي
  • عرض 25 صورة
    احمد سعد
  • عرض 25 صورة
    العسيلي في حفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 25 صورة
    احمد سعد ورقص نور النبوي
  • عرض 25 صورة
    حماقي والعسيلي وبوسي
  • عرض 25 صورة
    حماقي ودياب
  • عرض 25 صورة
    رامي إمام
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور
  • عرض 25 صورة
    منة القيعي ووالدها
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي (1)
  • عرض 25 صورة
    احمد سعد يغني بحفل زفاف منة القيعي
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي (2)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي (3)
  • عرض 25 صورة
    منى الشاذلي ومي فاروق
  • عرض 25 صورة
    مي فاروق والعمروسي
  • عرض 25 صورة
    مي كساب
  • عرض 25 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة القيعي (1)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي (4)
  • عرض 25 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة القيعي (2)
  • عرض 25 صورة
    ياسمين عبدالعزيز والمخرج رامي امام والاعلامي رامي رضوان
  • عرض 25 صورة
    ياسمين عبدالعزيز ترقص مع منة القيعي
  • عرض 25 صورة
    ياسمين عبدالعزيز ورضوى الشربيني والعروسان
  • عرض 25 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وبوسي
  • عرض 25 صورة
    مي كساب ومي فاروق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي، مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحفل زفافها على الممثل الشاب يوسف حشيش بحضور عدد من الفنانين.

وشهد حفل زفاف منة القيعي حضور شخصيات فنية ورياضية وعامة.

وحضر من نجوم الوسط الفني حفل زفاف منة عدلي القيعي، كل من ياسمين عبدالعزيز ، منة شلبي، أشرف زكي، حسن الرداد ، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، المطربة بوسي، مي كساب، وغيرهم.

وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024.

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

منة عدلي القيعي حفل زفاف يوسف حشيش نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران