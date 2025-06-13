25 صورة لنجوم الفن من حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

كتب- هاني صابر:

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي، مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحفل زفافها على الممثل الشاب يوسف حشيش بحضور عدد من الفنانين.

وشهد حفل زفاف منة القيعي حضور شخصيات فنية ورياضية وعامة.

وحضر من نجوم الوسط الفني حفل زفاف منة عدلي القيعي، كل من ياسمين عبدالعزيز ، منة شلبي، أشرف زكي، حسن الرداد ، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، المطربة بوسي، مي كساب، وغيرهم.

وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024.

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.