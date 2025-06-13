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بـ"فستان أحمر جريء"..ياسمين عبدالعزيز ترقص بحفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)

11:18 ص الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    منة القيعي وعريسها
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (3)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (4)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (6)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (5)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (8)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (7)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (10)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (11)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (12)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (13)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (9)
  • عرض 14 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بحفل زفاف منة عدلي القيعي (2)
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كتب- معتز عباس:

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حضور حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والممثل الشاب يوسف حشيش، الذي أقيم مساء الخميس.

ورصدت الكاميرات، ظهور ياسمين عبدالعزيز مع العروس منة عدلي القيعي وهى ترقص مع عريسها، لتتفاعل "ياسمين" معهما بالرقص والتصفيق.

كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف منة عدلي القيعي من بينهم منة شلبي، وأشرف زكي وحسن الرداد والمخرج رامي إمام والمطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي.

وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

ياسمين عبدالعزيز حفل زفاف منة عدلي القيعي يوسف حشيش
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