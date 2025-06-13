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هبة مجدي تخضع لجلسة تصوير ..والجمهور يغازلها (صور)

10:00 ص الجمعة 13 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هبة، الصور، عبر حسابها على انستجرام، ونالت من خلالها اعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمراية، تحفة، ما شاء الله، إيه الجمال ده، زي القمر، جميلة".

يذكر أن، هبة مجدي قدمت في موسم دراما رمضان 2025 مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، غادة طلعت، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، وإخراج أحمد سمير فرج.

هبة مجدي السوشيال ميديا انستجرام هبة مجدي
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