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منة شلبي ترقص بـ"الصاجات" في حفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)

12:36 ص الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي بحفل زفاف منة عدلي القيعي
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كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة منة شلبي، على حضور حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والممثل الشاب يوسف حشيش، الذي أقيم مساء الخميس.

ورصدت الكاميرات، ظهور منة شلبي بـ"الصاجات" في يدها وهي ترقص بهم احتفالا بزفاف منة عدلي القيعي.

كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف منة عدلي القيعي من بينهم الفنان أشرف زكي وحسن الرداد والمخرج رامي إمام والمطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي.

وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

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